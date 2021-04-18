البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

محمد الفلاح - الأحد 18 أبريل 2021

طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وشدد رئيس البرلمان عادل العسومي، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة لهم..محملًا القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين.

كما طالب العسومي، بالتزامن مع يوم الاسير، كافة الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية المعنية ببلورة تحرك دولي جاد من أجل الضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) وإلزامها بالإفراج الفوري عن هؤلاء الأسرى الأبرياء، وفضح الانتهاكات المستمرة التي تمارسها بحقهم..مؤكداً تضامن البرلمان العربي التام مع الأسرى الفلسطينيين.