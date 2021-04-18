إصابة شخصين في قصف صاروخي استهدف قاعدة بلد شمالي العراق

محمد الفلاح - الأحد 18 أبريل 2021

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بتعرض قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، إلى قصف صاروخي، أصيب على إثره شخصين على الأقل.



وأوضح المصدر في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن "قاعدة بلد الجوية تعرضت لقصف بصاروخين نوع كاتيوشا".

فيما تحدثت مصادر أمنية عن تعرض القاعدة التي تضم قوات للتحالف الدولي ضد داعش لقصف بـ5 صواريخ.

وقال شهود عيان إن الطيران الأمريكي حلق في سماء القاعدة في أعقاب الحادث.