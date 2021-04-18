الإصابات تتجاوز 140 مليونا عالميا.. والنفس مؤشر على احتمال العدوى

■ تونس تغلق المدارس حتى نهاية أبريل

■ لبنان يعلن وصول الشحنة العاشرة من لقاح «فايزر»

■ الصحة الأردنية تعلن استعدادها للموجة الثالثة

■ انطلاق حملة التطعيم فـي ليبيا

■ 1.7 مليار دولار لمكافحة السلالات المتحورة بأميركا

■ تراجع عدد المرضى بالمستشفيات في فرنسا

نيويورك ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من140.18 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و142002. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. يأتي ذك فيما اعتبر خبير بريطاني أن النفس مؤشر على احتمال العدوى بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19”، حيث نصح باستخدام مقياس “مسافة أنفاس الثوم” لمعرفة ما إذا كنا معرضين لخطر الإصابة بالفيروس. وحذر الدكتور جوليان تانج، عالم الفيروسات بجامعة ليستر البريطانية الأشخاص من الوقوف بالقرب من الآخرين بما يكفي لالتقاط الفيروس إذا استطاعوا شم أنفاس بعضهم البعض. وقال في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي نيوز”:”الطريقة التي ينتقل بها هذا الفيروس هي في الحقيقة من خلال مسافة المحادثة التي تكون في حدود متر واحد”. وأضاف تانج “عندما تتحدث إلى صديق أو تشارك معه نفس الهواء، فإننا نسمي ذلك مسافة تنفس الثوم. لذا، إذا استطعت شم رائحة فم صديقك، فأنت تستنشق بعضًا من هذا الهواء بالإضافة إلى أي فيروس يحمله”.

الى ذلك، قالت المتحدثة باسم الحكومة التونسية حسناء بن سليمان إن حكومة بلادها قررت غلق المدارس حتى 30 أبريل لإبطاء التفشي السريع لفيروس كورونا. وأضافت أنه تقرر حظر استخدام المركبات انطلاقا من الساعة السابعة مساء للحد من حركة المواطنين التونسيين. من جهتها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن وصول الشحنة العاشرة من لقاح “فايزر” إلى مطار بيروت بلبنان. وبحسب موقع “الجمهورية” اللبناني، فقد أكدت الوزارة وصول الشحنة الـ10 من لقاح فايزر، التي تحتوي على 47970 لقاحا. وبذلك يبلغ مجموع ما تسلمه لبنان من هذه الشحنات العشرة “391950” لقاحا من فايزر.

في سوريا أعلن مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة، توفيق حسابا أن ارتفاعا في عدد الإصابات بكورونا امتد إلى محافظات لم تكن في قائمة الأعلى بمعدل الانتشار، منوها إنه “لم يتم بعد تجاوز مرحلة الخطر”. وأضاف حسابا أن “محافظتي طرطوس ودمشق كانتا الأعلى في معدل الانتشار، إلا أن محافظات أخرى أيضا شهدت ارتفاعا في عدد الإصابات وهي اللاذقية، وحمص، وحلب، والسويداء. في الأردن أعلنت وزارة الصحة استعدادها لموجة ثالثة من فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”. ونقلت فضائية “المملكة” عن مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة عادل البلبيسي، استعداد بلاده لموجة ثالثة بزيادة عدد الأسرة والكوادر الصحية، لكي تمر إذا حصلت بأقل الخسائر. في مصر سجلت وزارة الصحة 845 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 وفاة. في السياق انطلقت في ليبيا الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد وذلك داخل بلدية العاصمة طرابلس. وأعلن بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض نشره على فيسبوك انطلاق “الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا داخل بلدية طرابلس والمراكز الصحية الأخرى بالبلديات”.

دوليا، أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، خصصت 1.7 مليار دولار بشكل عاجل لمكافحة سلالات مختلفة من فيروس كورونا. في المكسيك ذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 4157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و535 وفاة. فيما أعلنت وزارة الصحة بالبرازيل تسجيل 67636 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا. الى ذلك قالت وزارة الصحة الفرنسية إن عدد مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات انخفض وذلك في مؤشر على تراجع الضغط الذي يشهده النظام الصحي بفرنسا. وفرضت فرنسا عزلا عاما هذا الشهر في مسعى لكبح موجة ثالثة من العدوى.