الآثار الجانبية بعد التطعيم مرتبطة بنوع اللقاح

برلين ـ وكالات: ذكر خبراء ألمان أن الآثار الجانبية الخطيرة النادرة بعد الحصول على تطعيم من لقاح “أسترازينيكا” أو “جونسون آند جونسون” قد تكون مرتبطة بالنوع الخاص لهذه اللقاحات. وقال يوهانس أولدنبورج من المستشفى الجامعي في بون: “حقيقة أن كلا اللقاحين يعتمدان على نفس المبدأ ويسببان نفس المشاكل تشير في رأيي إلى أن الناقل نفسه هو السبب”، موضحاً أن ذلك لا يخرج حتى الآن عن نطاق التخمين.

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