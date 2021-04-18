وزيرة داخلية إيطاليا في ليبيا الإثنين.. أزمة الهجرة تتصدر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تزور وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، الإثنين، العاصمة الليبية طرابلس، ضمن جهود استمرار التواصل بين إيطاليا وليبيا.

وتبحث لامورجيزي، غداً الاثنين، أزمة الهجرة غير الشرعية وسبل وقفها عبر شواطىء ليبيا.

وأكدت وسائل إعلام إيطالية، أن الاجتماعات التي ستعقدها لامورجيزي مع الحكومة الليبية ستركز بشكل أساسي على قضية الهجرة.

وأوضحت أن وزير الداخلية الإيطالية ستلتقي نظيرها الليبي خالد مازن، في الاجتماع الرابع الذي يجمع أعضاء الحكومة الإيطالية والمؤسسات الليبية الجديدة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وصل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى العاصمة الليبية طرابلس.

والتقى دارجي كل من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية وناقش سبل تفعيل عمل اللجنة المشتركة والتي من أهمها معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة في عام 2008.

كما ناقش الجانبان سبل تفعيل الملاحة البحرية والتعاون في مجال البنية التحتية والنفط، وفتح المجال الجوي بين ليبيا وإيطاليا في أقرب وقت ممكن.

وحينها أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبه أن ليبيا وإيطاليا تسعيان للتعاون في ملف الهجرة الذي هو ملف دولي وأيضا مكافحة الجريمة والاتجار بالبشر.

واتفقا الطرفان على زيادة التعاون الليبي الإيطالي في مجال الطاقة والكهرباء وتفعيل اتفاقية الصداقة بين البلدين مضيفا نتطلع للاستفادة من استثماراتنا في إيطاليا.