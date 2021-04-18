مقتل شخصين وإصابة آخرين في انفجار قنبلة بأديس أبابا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مفوضية شرطة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أن شخصين قتلا في انفجار قنبلة في ضاحية ليديتا وسط العاصمة اليوم الأحد.

وقال مساعد مفتش أديس أبابا، دانيال تافسي، إن شخصين قتلا إثر انفجار قنبلة يدوية بضاحية ليديتا، كما أصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة.

وأضاف أنه تم الإبلاغ أن مجهولا يبلغ من العمر 55 عاما كان في شجار مع امراتان في ساحة خالية ثم سمع بعدها الانفجار الذي أسفر عن مقتل شخصين واصابة آخرين، وعُثر على قنبلة أخرى غير منفجرة في جيب أحد القتلى.

وأوضح أن شرطة أديس أبابا والشرطة الفيدرالية والقوات هرعت إلى مكان الحادث لتأمين المنطقة ومعرفة ملابسات الحادث.

وذكر أن التحقيقات جارية بشأن الحادث وتحديد هوية الجناة.

يذكر أن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا كانت قد شهدت انفجارات متفرقة خلال الثلاثة أشهر الماضية لقنابل يدوية أسفرت عن مقتل مدنين وجرح آخرين