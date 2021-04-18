تحركات فلسطينية داخلية وخارجية لضمان "اقتراع القدس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تكثفت الاجتماعات القيادية الفلسطينية والاتصالات مع المجتمع الدولي لتحدد الموقف بشأن الانتخابات الفلسطينية بالقدس.

وتجتمع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الليلة على أن تجتمع اللجنة المركزية لحركة "فتح" لبحث الموقف في ضوء عدم الرد الإسرائيلي على المطلب بعدم عرقلة الانتخابات بالقدس.

وبدوره، أكد وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي بأن على المجتمع الدولي التحرك الفوري لإلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات بالقدس.

وقال الهدمي، خلال استقباله في مكتبه في بلدة الرام، تور وينسلاند، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن على المجتمع الدولي حماية الديمقراطية الفلسطينية في قلب القدس.

وأضاف بأن على المجتمع الدولي أن "لا يسمح للحكومة الإسرائيلية باستخدام الحق الفلسطيني بالانتخابات في مدينة القدس رهينة لأطماعها الاستيطانية".

وأدان الهدمي اعتقال إسرائيل عدد من المرشحين للانتخابات ومنع لقاءات في مدينة القدس كان من المقرر ان تبحث موضوع الانتخابات.

ومن جهته، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط على أن إجراء انتخابات جامعة وذات مصداقية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، هو خطوة مهمة باتجاه إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتحديد مسار العودة إلى المفاوضات ذات المغزى لتحقيق حل الدولتين.

جولة أوروبية لوزير الخارجية

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن وزير الخارجية د. رياض المالكي بدأ اليوم جولة على عدد من العواصم في القارة الأوروبية.

وأضافت في بيان تلقته ”الخليج 365”: "ستبدأ اللقاءات غداً الإثنين في بروكسل بلقاءات مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية الوزير جوزيف بوريل ووزير خارجية بلجيكا، وذلك لاستكمال الجهد الدبلوماسي الفلسطيني لوضع المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والدول كافة أمام مسؤولياتها لضمان إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية بدون أية عراقيل أو عقبات".

وشدد على "وجوب إجراء الانتخابات في القدس انتخاباً وترشيحاً، ولحشد الدعم والتأييد الدوليين للانتخابات أولا، وللضغط على دولة الاحتلال لوقف جميع إجراءاتها وممارساتها التي من شأنها عرقلة إجراء الانتخابات في القدس ثانيا".

وأضاف بيان الخارجية: "سيؤكد الوزير د. المالكي على أن إجراء الانتخابات في القدس هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن القيادة الفلسطينية على استعداد لخوض معركة القدس حتى النهاية بصفتها عاصمة دولة فلسطين وجزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".