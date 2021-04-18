إصابة شخصين في قصف صاروخي استهدف قاعدة بلد شمالي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن آمر قاعدة بلد الجوية اللواء الركن الطيار ضياء محسن، اليوم الأحد، إصابة اثنين من القوات الأمنية نتيجة سقوط صاروخين اثنين داخل القاعدة.

وقال محسن، في تصريح تابعته ”الخليج 365”، إن "قاعدة بلد الجوية تعرضت لقصف بصاروخين سقطا داخل القاعدة"، لافتا الى أن "القصف نتج عنه إصابة اثنين من القوات الأمنية".

وأضاف، أن "أحد المصابين أصيب بجروح خطيرة وأما الآخر فإن إصابته بسيطة"، مبينا أن "القصف لم يخلف أي أضرار مادية داخل القاعدة وسقطت الصواريخ في مناطق ترابية من القاعدة"

وكانت مصادر أمنية قد تحدثت عن تعرض القاعدة التي تضم قوات للتحالف الدولي ضد داعش لقصف بـ5 صواريخ.



وقال شهود عيان إن الطيران الأمريكي حلق في سماء القاعدة في أعقاب الحادث.