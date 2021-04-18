السلطات العراقية تضبط صواريخ من مخلفات داعش غرب البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضبطت السلطات العراقية صواريخ من مخلفات داعش غربي البلاد، فيما شرعت بملاحقة عناصر التنظيم الذين اختطفوا أحد شيوخ العشائر في كركوك.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية، في بيان، حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، أنه تم ضبط مواد متفجرة وصواريخ بمنطقة الربعي في قضاء حديثة في الانبار.

وأوضحت المديرية، أن المضبوطات تضمنت 16 قنبرة هاون، و8 عبوات ناسفة مختلفة، و6 صواريخ جهنم بالإضافة إلى صاروخ جراد وصاروخ قاذفة وهي من مخلفات داعش الإرهابي.

وفي وقت سابق من اليوم، أقدم تنظيم داعش، على اختطاف أحد شيوخ قبيلة العبيد عند أطراف محافظة كركوك، شمال العراق.

وذكر مصدر في شرطة محافظة كركوك، لـ"الخليج 365"، إن عناصر داعش اختطفوا الشيخ رياض شويش، من منزله في قرية تابعة لناحية الرشاد، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

ولفت المصدر، إلى أن القوات الأمنية "فتحت تحقيقاً في الحادث وتجري حالياً بحثاً عن المختطف".

واعتمد تنظيم داعش، منذ تصاعد هجماته عقب خسارته للمدن التي سيطر عليها قبل سنوات، على عمليات الخطف والترويع والاشتباك مع القوات الأمنية عبر مجاميع منفردة ضمن محاور عدة.

وكان داعش قد اختطف في أكتوبر /تشرين الأول الماضي، شيخ عشيرة بمحافظة ديالى وقام بتفخيخ جثته بعد قتله مما أسفر عن مقتل 4 أخرين من أفراد قبيلته.

وفي تطور متصل، كشف مصدر أمني، اليوم الأحد، إصابة 3 عناصر من الجهد الهندسي الأمني بانفجار عبوة ناسفة استهدف أحد أبراج خطوط نقل الطاقة الكهربائية في الموصل.

وغالباً ما يهاجم تنظيم داعش أبراج نقل الطاقة الكهربائية باستخدام العبوات الناسفة والمواد المتفجرة، بغية تكبيد السلطات العراقية خسائر مادية وشل المرافق الحيوية في البلاد.