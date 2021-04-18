البرلمان العربي يطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - طالب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم الأحد المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية للافراج عن الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد العسومي في بيان له بمناسبة (يوم الأسير الفلسطيني) على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للأسرى الفلسطينيين محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى.

ودان العسومي استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياسة الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني والانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها بحقهم والتي تخالف كافة القوانين والقواعد الدولية التي تفرض التزامات لا يجوز مخالفتها في التعامل مع الأسرى.

وطالب في الوقت ذاته كافة الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية المعنية ببلورة تحرك دولي جاد من أجل الضغط على الاحتلال وإلزامه بالإفراج الفوري عن هؤلاء الأسرى الأبرياء وفضح الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها بحقهم أمام العالم أجمع.

وأكد تضامن البرلمان العربي التام مع الأسرى الفلسطينيين معربا عن التقدير الكامل للتضحيات الغالية التي يقومون بها وصمودهم البطولي من أجل نيل حريتهم والدفاع عن قضيتهم العادلة وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها مدينة القدس المحتلة.