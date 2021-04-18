شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنتوني بلينكن: الانسحاب من أفغانستان يتناسب مع التحول الأمريكي للتركيز على الصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، ينسجم مع هدف إدارة الرئيس جو بايدن المتمثل في تركيز الموارد على تحديات مثل الصين وكوفيد-19.



وأضاف بلينكن فى تصريحات لبرنامج "ذس ويك" الذي تذيعه شبكة (إيه بي سي) اليوم الأحد، إن "التهديد الإرهابي انتقل إلى أماكن أخرى"، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضاف "لدينا بنود هامة جداً أخرى على جدول أعمالنا، بما فيها العلاقات مع الصين، والتعامل مع كل شيء من تغير المناخ إلى كوفيد 19 وهنا يجب أن نركز طاقتنا ومواردنا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال يوم الأربعاء إن القوات الأمريكية ستنسحب بالكامل من أفغانستان بحلول الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر(أيلول) 2001، قائلاً إن الوقت قد حان لإنهاء الحرب الأبدية التي تشنها الولايات المتحدة.