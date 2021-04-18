شكرا لقرائتكم خبر عن خمسة جرحى في سقوط صواريخ على قاعدة جويّة في العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سامراء (العراق) - (أ ف ب)

أصيب خمسة أشخاص بجروح، عندما استهدفت خمسة صواريخ الأحد قاعدة بلد الجوية العسكرية التي تضمّ أمريكيين والواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد، حيث سقط اثنان منها على الأقلّ على منشآت شركات أمريكية، على ما أفاد مصدر أمني.

وأصاب صاروخان مناماً ومطعماً تابعين لشركة «ساليبورت» الأمريكية، كما أوضح المصدر، وأدى إلى سقوط خمسة جرحى هم ثلاثة عسكريين عراقيين ومتعاقدتان أجنبيتان.

وتعمل عدة شركات متعاقدة مع الدولة العراقية على صيانة طائرات (إف-16) المتمركزة في بلد، ويعمل بها عراقيون وأجانب ، سقط منهم عراقي جريحاً خلال هجوم مماثل على القاعدة في 21 فبراير/شباط. ولم تتبن أي جهة بعد هذا الهجوم.