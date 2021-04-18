شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تستدعي رؤساء الحكومة السابقين للتحقيق معهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

تعتزم السلطات البريطانية، استدعاء كل رئيس وزراء على قيد الحياة، ولا يعمل بالسياسة حالياً، للإدلاء بشهادته في تحقيق جديد بشأن جماعات الضغط يتوقع الإعلان عنه الاثنين، وفق ما نشرته صحف عدة.

وكلف بالتحقيق الجديد لجنة الإدارة العامة والشؤون الدستورية، وهو الأحدث في سلسلة من التحقيقات في الأدوار التي يؤديها أعضاء الحكومة والخدمة المدنية الحاليين والسابقين، وكيفية استخدامهم لنفوذهم، لتعزيز تلك المصالح التجارية.

وذكرت صحيفة «تليجراف» أن «هذا سيكون أكبر تحقيق بشأن جماعات الضغط في المملكة المتحدة، والتحقيق الأوسع نطاقاً».

وسيستمع إلى جميع الأدلة علناً، يتوقع أن تقدم اللجنة تقريراً عن النتائج بحلول نهاية شهر يوليو / تموز المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه توقع أن يعلن رئيس الحكومة الحالي بوريس جونسون، عن مستشار مستقل جديد للمعايير الوزارية غداً.

وانطلق التحقيق الأخير في أعقاب الكشف عن أن رئيس الوزراء الأسبق، ديفيد كاميرون اتصل بوزراء الحكومة عن طريق رسالة نصية نيابة عن شركة «جرينسيل كابيتال» المفلسة حالياً، والتي نصح بمساعدتها على تأمين التمويل الطارئ.

وكشفت التحقيقات عن أن أحد كبار موظفي الخدمة المدنية شغل منصباً في الشركة التي تحمل اسم الملياردير ليكس جرينسيل، أثناء عمله أيضاً في الخدمة المدنية. وأصبحت الفضيحة مصدر إحراج للحكومة الحالية.