شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى في تحطم طائرة صغيرة قرب باريس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

قتل أربعة أشخاص، الأحد، في حادث تحطم طائرة صغيرة، خلال رحلة تدريب لها، شرقي باريس، بحسب ما أعلنت السلطات الفرنسية.

وأوضحت خدمة الإطفاء الفرنسية، أنه عُثر على حطام طائرة من طراز «روبن دي أر 400»، أقلعت من بوفيه، شمال غربي العاصمة، في حقل بالقرب من سانت باتوس، ويجري التحقيق لتحديد سبب الحادث. وأرسلت خدمة الإطفاء وحدة بحث من قوات الدرك إلى مكان الحادث.

وذكر مطار «لوجنيس إميرينفيل»، أن الطائرة المحطمة كانت في رحلة تدريب. وأضح مصدر في المطار، أن الطائرة الخفيفة فرنسية الأصل، ويقتصر قانون الطيران المرئي على ارتفاعات لا تزيد على 15 ألف قدم. وسقطت الطائرة على بعد نحو 20 كيلومتراً، من أكبر مطار في فرنسا، باريس شارل ديجول.