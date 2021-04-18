شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تطلب مليار دولار للحد من عمليات إزالة الغابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برازيليا - أ ف ب

أعلنت البرازيل، الأحد، أنها ستكون قادرة على الحد بنسبة تصل إلى 40% من عمليات إزالة الغابات غير القانونية في غابات الأمازون المطيرة، إذا حصلت من المجتمع الدولي على مساعدات بقيمة مليار دولار.

وقال وزير البيئة البرازيلي ريكاردو ساليس خلال مقابلة في برازيليا: «لو حصلنا على مليار دولار اعتباراً من مايو/ أيار المقبل، ولمدة 12 شهراً، فمن الممكن الالتزام بتخفيض بنسبة 30 إلى 40 % من إزالة الغابات».

وأوضح ساليس أن هذه المساعدة المحتملة البالغة مليار دولار ستستخدم لتعزيز إجراءات مكافحة الإزالة غير القانونية للغابات، وفي الوقت نفسه، لإيجاد بديل اقتصادي ل25 مليون شخص يعيشون في منطقة شمال الأمازون، وهي واحدة من أفقر المناطق في البرازيل على الرغم من مواردها الطبيعية الهائلة.

ووعد ساليس بأن البرازيل ستحقق نتائج في حربها ضد إزالة الغابات في أكبر غابة استوائية على كوكب الأرض.

وتأتي هذه التصريحات، بعد الرسالة التي وجهها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الخميس، إلى نظيره الأمريكي جو بايدن، وجدد فيها تأكيد التزامه القضاء على العمليات غير المشروعة لإزالة الغابات في البرازيل بحلول العام 2030، وهو التزام قطعته بلاده عند توقيع اتفاق باريس للمناخ في العام 2015.

ورحبت الولايات المتحدة التي تنظم قمة مناخية افتراضية يومي 22 و23 إبريل/ نيسان الجاري، بمشاركة 40 دولة من بينها البرازيل، بالتزام الرئيس البرازيلي، لكنها دعت إلى «إجراءات فورية» لتحقيق نتائج ملموسة.