بريطانيا تسجل أقل عدد يومي من وفيات كورونا منذ سبتمبر

لندن - رويترز

سجلت السلطات الصحية البريطانية، الأحد،10 حالات وفاة من فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24الماضية، وهو أقل عدد للوفيات اليومية منذ التاسع من سبتمبر/ أيلول الماضي.

كما سجلت السلطات 1882 إصابة جديدة من الفيروس التاجي، مقابل 2206 حالات السبت. وتميل أعداد الوفيات المسجلة عادة إلى الانخفاض خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وتلقى 32 مليوناً و849 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، ارتفاعاً من 32 مليوناً و693 ألفاً أمس السبت.