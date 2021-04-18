شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش التشادي يُدمّر رتل متمردين قادماً من ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش التشادي أنه دمر رتلاً من المتمردين القادمين من ليبيا، توغلوا في شمال البلاد، بالتزامن من طلب السفارة الأمريكية موظفيها الأساسيين بمغادرة البلاد.

وبعد الإعلان عن إحباط الهجوم، أضاف بيان عسكري أن «عمليات التمشيط مستمرة لاعتقال آخر الهاربين»، موضحاً أنه سيتم إعلان حصيلة في وقت لاحق.

وقبل أسبوع، توغل متمردو «جبهة التناوب والتوافق في تشاد»، وهي مجموعة سياسية عسكرية تشادية معظم أعضائها من أفراد قبائل الغوران الصحراوية، في شمال البلاد. وقد أعلنت الثلاثاء «التحرير الكامل لمنطقة تيبستي» في الشمال.

وفي سلسلة جبال تيبستي وعلى الحدود مع ليبيا، يخوض المتمردون باستمرار مواجهات مع الجيش التشادي، وقد أوقفت عمليات قصف فرنسية بطلب من نجامينا في فبراير 2019 تقدم المتمردين، الذين جاؤوا من ليبيا لمحاولة إطاحة الرئيس ديبي.

وفي فبراير 2008 تمكن المتمردون في هجوم من الوصول فعلياً إلى أبواب القصر الرئاسي قبل صدهم، بفضل الدعم الفرنسي.

أكد وزير الاتصال التشادي الناطق باسم الحكومة شريف محمد زين في «تغريدة» على «تويتر» أن «مغامرة المرتزقة من ليبيا انتهت كما سبق أن أعلن». وصرح زين أن «المعارك تجري على بعد نحو خمسين كيلومتراً من حدود النيجر ونحو مئتي كيلومتر من ماو» البلدة التي تبعد نحو 300 كلم إلى الشمال من نجامينا.

وأمرت السفارة الأمريكية في نجامينا، السبت، موظفيها غير الأساسيين بمغادرة تشاد، مشيرة إلى «احتمال اندلاع أعمال عنف في المدينة»، كما أوصت بريطانيا رعاياها بمغادرة البلاد «في أقرب وقت ممكن».