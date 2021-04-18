شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان قلق من تصاعد النشاط العسكري في أوكرانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفاتيكان - أ ف ب

أعرب بابا الفاتيكان، فرنسيس، الأحد، عن قلقه من تصاعد النشاط العسكري في أوكرانيا، بسبب انتهاكات وقف إطلاق النار المتكررة، مطالباً بتعزيز المصالحة والسلام في المنطقة.

وقال البابا خلال قداس الأحد: «أتابع بقلق بالغ الأحداث الحاصلة في بعض مناطق شرقي أوكرانيا؛ حيث ازدادت انتهاكات وقف إطلاق النار خلال الأشهر الأخيرة».

وتابع: «أتمنى بشدة أن يتم تجنب تصاعد التوتر والقيام، على العكس من ذلك، ببادرات من شأنها نشر الثقة المتبادلة، وتعزيز المصالحة والسلام، وهو أمر ضروري ومرغوب فيه جداً».

وأضاف: «ينبغي علينا وضع نصب أعيننا الوضع الإنساني الذي يؤثر في السكان الذين أعرب لهم عن تضامني».

وتتهم أوكرانيا روسيا بنشر عشرات آلاف الجنود قرب حدودها، وفي شبه جزيرة القرم، فيما استؤنفت المعارك أخيراً، بعد توقفها منذ التوصل إلى هدنة في صيف عام 2020.