شكرا لقرائتكم خبر عن «موارد الشارقة» والشؤون الإسلامية ترفعان الروح الإيمانية للموظفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تنفذ دائرة الموارد البشرية بالشارقة، مجموعة من المحاضرات التثقيفية، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية، خلال شهر رمضان، تستهدف بها موظفي حكومة الشارقة من جميع مدن الإمارة ومناطقها، في مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، وتندرج ضمن خطة البرامج التدريبية للشهر الفضيل.

وتتمثل المحاضرات بـ «دعوة الصائم، والاستعداد للعشرالأواخر، وإنما الأعمال بالخواتيم». بهدف رفع الوعي والتثقيف الإيماني بروحانيات الشهر. وتندرج ضمن منظومة الثقافة المجتمعية التي استحدثتها الدائرة أخيراً، حيث تصمم برامجها التدريبية، وفق خطة متكاملة مصنفة إلى منظومات، هي: البرامج السلوكية، والقيادية، والموارد البشرية، والبرامج المالية، وخدمة العملاء، والتميز والابداع، والعلاقات العامة والاتصال، وخدمة العملاء، والإحصاء، والسكرتاريا وإدارة المكاتب، والتسويق، والتطوير والتميز المؤسسي، والبرامج القانونية، والصحة والسلامة، والندوات، وتقنية المعلومات، والثقافة المجتمعية.

وستعقد المحاضرات بنظام التواصل المرئي. وقد أعلنت مواعيدها عبر حسابات الدائرة في مواقع التواصل.