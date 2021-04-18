شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الظفرة والوحدة السابق يقدم لصربيا أسطورتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * نصحية مجانية من مدرب خبير اكتشفت أهم موهبة

دبي: علي نجم

يستعد الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني السابق لفريق الوحدة لحزم حقائبه والسفر إلى بلاده لنيل إجازة صيفية، بانتظار ما ستحمل الأيام من جديد.

لا يبحث المدرب الصربي الذي عاش تجربة فيها من الحلاوة والمرارة في ملاعبنا عن الكثير من الأضواء سواء حين بلغ مع الظفرة نهائي أغلى المسابقات مرتين على التوالي، أو حتى حين وضع رأسه تحت مقصلة الإقالة مع الوحدة، ليخرج بصمت وهدوء ودون أضواء أو ضجيج.

فوك رازوفيتش المدرب الهادئ في ملاعبنا، تحول إلى نجم في بلاده، بعدما نجح ميتروفيتش مهاجم فريق فولهام الإنجليزي في أن يصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 39 هدفاً من 63 مباراة دولية.

كل شيء يبدأ بكلمة

بدأ فوك رازوفيتش رحلته التدريبية قبل أكثر من عقد من الزمن، في عام 2011، حضر المدرب الصربي المخضرم باونوفيتش إلى مكتب زميله «المبتدئ» حينها فوك رازوفيتش قائلاً له «إذا جاء هذا الفتى إلى نادي تيليوبتك وطلب التدرب، دعه يتمرن فأنت لن تخسر شيئاً. سماحك له يعني له الكثير وربما يعني الكثير لك مستقبلاً».

كانت النصيحة مجانية، لكنها هي الأغلى في رحلة فوك رازوفيتش التدريبية، حين أسهم في صقل اللاعب اليافع ليصبح اليوم الهداف التاريخي وبأرقام قياسية لمنتخب بلاده، وإن كان المدرب يرفض منح نفسه الفضل في تحقيق ما وصل إليه اللاعب.

في يناير/ كانون الثاني 2011، بحث المدرب فوك رازوفيتش عن لاعب مهاجم من داخل أروقة النادي بهدف تطوير مستوى الفريق، وتأمين الارتقاء بأداء اللاعبين بما يسمح لهم بالانتقال إلى فريق بارتيزان.

يقول فوك «كانت المهمة الأساس إيجاد نوعية مميزة من لاعبين بهدف تطويرهم، كنت أعلم أن نادي بارتيزان لن يشتري لاعبين من تيليوبتك إلا إذا كان صاحب موهبة وقدرات مميزة، بحثت عن مهاجم وقيل لي إن هناك لاعباً صغير الحجم في فريق الناشئين يطابق مواصفات اللاعب الذي تبحث عنه لكنه غالباً يجلس على الدكة ولا يشارك مع فريقه، وكان ذلك اللاعب ألكسندر ميتروفيتش».

استدعاء ومنحة

تم استدعاء ألكسندر ميتروفيتش إلى التدريب تحت قيادة فوك، الذي استمع إلى نصيحة الصديق المخضرم، وبعد حصة تدريبية أولى، طلب من ميترو العودة من جديد للتدريب مع الفريق، استمر الأمر لمدة أسبوع كامل.

لم يفعل ميتروفيتش شيئاً لافتاً أو خارقاً، لكنه أقنع رازوفيتش بأنه هو المهاجم الذي يبحث عنه ومن أجل الحفاظ عليه سجل اسمه في قائمة اللاعبين الذين ينالون «منحة».

قرار فوك أغضب مدير الأكاديمية في بارتيزان نيدليكو كوستيتش، بل بلغ الأمر بالأخير اتهام المدرب فوك بتبذير أموال النادي بوضع اللاعب ميتروفيتش في قائمة «لاعبي المنحة»، وطلب منه تبريراً وقال له: «ما الذي رأيته فيه ولم يره بقية الكادر التدريبي؟» بل قال له إنه سيمزق رخصة تدريبه إن أصبح «هذا اللاعب الصغير الحجم لاعباً في يوم ما».

يقول رازوفيتش «لم يشطب كوستيتش اسم ميتروفيتش من قائمة المنحة رغم اعتراضه، طلبت منه بعض الوقت ووافق بعد عناء، وبعدها حدث التحول، يوماً بعد يوم ومباراة بعد أخرى تطور ميتروفيتش في تيليوبتك».

كوستيتش لمس تطور اللاعب الكبير، حضر إلى مكتب رازوفيتش طرق الباب، وإن كان الإداريون عادة يدخلون دون استئذان وقال شيئاً نادراً جداً ليس فقط في كرة القدم: أعتذر لانتقادي على توقيع منحة ميتروفيتش وقال لي إنه لاعب مميز مثل إدوارد (الذي تطور في تيليوبتك ويلعب في بارتيزان).

لا يريد فوك أن يمنح نفسه الكثير من النجومية، بل يقول إن ما وصل إليه اللاعب اجتهاد والتزام، لينتقل من بارتيزان حيث عمل على تدريبه أيضاً، ومن ثم انتقل إلى بلجيكا وصولا إلى البريميرليغ مع فولهام، وكتب تاريخاً جديداً على مستوى الأهداف مع المنتخب.

حين تناقش فوك رازوفيتش في الأمر يضحك قائلاً.. لم أخسر شيئاً لتجربته، استمعت إلى نصيحة، وواجهت الإداري المسؤول من أجل لاعب لمست أنه مشروع نجم واعد، نادراً ما كان عنيداً وكان أكثر اللاعبين إيجابية، قوي الشخصية لا يستسلم أبداً، ثابر كثيراً ويستحق كل ما حققه في مسيرته حتى أصبح الهداف الأسطوري للمنتخب الصربي.