شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة ميسي تبحث عن منزل جديد في برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبحث أنتونيلا روكوزو زوجة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة عن منزل جديد في برشلونة، ولكن هذه المرة خارج المدينة في منطقة «غراف»، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإسبانية.

ويبدو أن عائلة ميسي تتطلع إلى مكان هادئ، هرباً من زحمة مدينة برشلونة وبخاصة مع قدوم فصل الصيف، وتأتي الخطوة في ظل غموض مستقبل اللاعب مع برشلونة في الفترة المقبلة.

وسينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، لكنه لم يحسم موقفه بعد بالاستمرار في «نو كامب» أو الانتقال إلى ناد آخر، خاصة أن عدداً من الأندية يرغب في الحصول على خدماته مثل باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي.

ويبدو خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة واثق من بقاء النجم الأرجنتيني، وكشف أن المفاوضات لتجديد عقده تمشي بصورة جيدة.

وقال لابورتا إن برشلونة وميسي لم يتوصلا بعد لاتفاق نهائي بشأن مستقبل اللاعب، إلا أنه أبدى رضاه عن المحادثات الجارية مع ميسي، لافتاً إلى وجود تقدم في المفاوضات.