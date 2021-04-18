شكرا لقرائتكم خبر عن «السوبر» يشعل الحرب بين الاتحاد الأوروبي ونخبة الأندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الأوروبي (ويفا) واتحادات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا لكرة القدم، منع أي فريق يشارك في ما يسمى بـ«دوري السوبر الأوروبي» من المشاركة في كل المسابقات المحلية والقارية الأخرى.

وأشار الاتحاد القاري إلى أنه علم أن بعض الأندية الإنجليزية والإسبانية والإيطالية الكبيرة قد تعلن عن إطلاق منافسة انفصالية.

وقال «ويفا» في بيان إن «الأندية المعنيّة ستمنع من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية».

وذكرت قناة «سكاي سبورتس» أن أندية ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي كانت من بين 6 فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز ستنضم إلى المخطط،إضافة إلى ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس وميلان وإنتر ميلان.

مصلحة ذاتية

وأشار بيان «ويفا» إلى أنه «في حال حدوث ذلك، نود أن نكرر أننا،وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وكل الاتحادات الأعضاء، سنبقى متحدين في جهودنا لوقف هذا المشروع الساخر، وهو مشروع يقوم على المصلحة الذاتية لعدد قليل من الأندية في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى التضامن أكثر من أي وقت مضى».

ويتجه ويفا الاثنين خلال اجتماع لجنته التنفيذية إلى إضفاء الطابع الرسمي على الإصلاحات المتعلقة بمسابقة دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يتم إصلاح مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا بشكل كامل، مع رفع عدد الأندية من 32 إلى 36 وإدخال ما يسمى بـ «النظام السويسري» المستوحى من لعبة الشطرنج، حيث تلعب الأندية 10 مباريات في مرحلة المجموعات، عوضاً عن نظام الست القائم حالياً، والذي يقسم الأندية إلى ثماني مجموعات من 4 فرق.

ووفقاً للنظام الجديد، تخوض الأندية «بطولة مصغرة» في مجموعة واحدة، حيث يلعب كل فريق 10 مباريات.

ومن المتوقع أن يُمنح أحد المقاعد الأربعة الجديدة إلى الدوري الفرنسي، فيما ستكون إحدى النقاط الرئيسية الجدلية متعلقة بكيفية اتخاذ قرار بشأن المقاعد الثلاثة الأخرى.

ولم تكن هناك تقارير تفيد بأن أندية فرنسية أو ألمانية ستكون جزءاً من «دوري السوبر».

وقال «ويفا» في بيانه «نشكر تلك الأندية في الدول الأخرى، خصوصاً الأندية الفرنسية والألمانية، التي رفضت الانضمام».