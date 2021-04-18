شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آية مدني: لابد من ضبط أداء منظومة السكة الحديد حفظًا لأرواح المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تلقينا بمزيد من الحزن والأسى خبر حادث خروج قطار طوخ عن القضبان ما أدى إلى انقلاب عربتين بالقطار.

وأكدت "مدني" أنه من المؤسف أن نرى ثلاثة حوادث خطيرة للقطارات تتكرر في شهر واحد راح ضحيتها العديد من أبناء الوطن الكادحين الشرفاء، وأصيب البعض بإصابات بالغة، مضيفه أنه لابد من ضبط أداء منظومة السكك الحديد تجنبًا لتكرار مثل هذه الحوادث.

وتابعت عضو مجلس النواب : "نتمنى الشفاء العاجل للمصابين وندعو الله أن لا يكون هناك وزيادة في أعداد الضحايا سواء كان وفيات أو إصابات، ندعو الله في هذا الشهر المبارك أن يحفظ بلادنا من كل سوء وشر وأن يجنبها شرور الكوارث والحوادث" .