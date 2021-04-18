شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة العادلى نائبة التنسيقية: ندرس تقديم طلب إحاطة بشأن الحادث لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى مستشفى بنها الجامعى، لزيارة المصابين فى حادث خروج عدد 4 عربات من القطار رقم 949 ‏المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة، الذى وقع فى مدينة طوخ بمحافظة القليوبية اليوم، للاطمئنان عليهم وعلى تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وقالت "العادلى"، إنه يتم دراسة ما سيتم تقديمه من أدوات رقابية إلى مجلس النواب بشأن الحادث، سواء بيان عاجل أو طلب إحاطة، متابعة: "فى حادث قطار سوهاج، كان عندنا موقف واضح وتقدمنا بمجموعة من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، وطالبنا بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق بشأن الحادث، وسيكون للتنسيقية موقف أيضا بشأن هذا الحادث".

وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنها ستقوم بزيارة المصابين والاطمئنان عليهم، وعلى توافر الرعاية الصحية اللازمة لهم، والتأكد من توفر كل مستلزمات الرعاية الصحية اللازمة لهم، لافتة إلى أنه ستتوجه غلى موقع الحادث عقب الانتهاء من زيارة المصابين.