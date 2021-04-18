شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش يطالب بإعادة النظر فى البنية التحتية ومنظومة السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حادث خروج قطار طوخ عن القضبان مأسوى، مضيفا أنه من المؤسف أن نرى ثلاثة حوادث للقطارات تتكرر في أقل من شهر بالإضافة الى حوادث أخرى تم تداركها .

وأضاف عمرو درويش فى تصريحات ل"الخليج 365"، أن هناك أزمة حقيقية فى المرفق وأن الوضع على الأرض غير مظبوط و يحتاج الى المرور على كل قضيب فى السكة الحديد ، مطالبا بإعادة النظر فى منظومة السكة الحديد بصفة عامة، وكذلك فى البنية التحتية السكة الحديد.

وتساءل عمرو درويش :" هل يعقل أن نشهد ثلاث حوادث فى أقل من شهر بالإضافة الى حوادث اخرى تم تداركها ؟"، مشيرا الى أنه انتقل فور وقوع الحادث على الفور لموقع الحادث وأنه متيقن أن هناك شئ غير طبيعى وأن هناك لغز فى حادث قطار طوخ و لكنهم سينتظروا انتهاء التحقيقات .

وناشد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من يستطيع التبرع بالدم لصالح مصابي حادث قطار بنها التوجه لمستشفيات بنها .