شكرا لقرائتكم خبر عن نقل البرلمان : تشكل لجنة "مصغرة " لجمع المعلومات وكتابة تقرير مفصل عن حادث قطار طوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد ، حادث انقلاب قطار طوخ رقم ٩٤٩ المنصورة- القاهرة ، الذي وقع اليوم ، لسرعة رفع العربات المقلوبة ونقل المصابيين للمستشفيات ، وتتابع اللجنه مع قيادات وزارة النقل والسكة الحديد ، ووزارة الصحة ، تطورات الحادث.

وأعلن النائب علاء عابد أنه تواصل مع نواب محافظة القليوبية لمتابعة الحادث وهم النائب عاطف ناصر رئيس لجنة المقترحات والشكاوي وامين محافظة القليوبية والنائب احمد بدوي نائب الدائرة ورئيس لجنه الاتصالات ، النائب مصطفى النفيلي والنائب مدحت الكمار والنائب مجدي سيف والنائب اسامه فتحي والنائب عزيز سابق، كما تم التواصل مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، وقيادات السكة الحديد ، وجاري المتابعة للوقوف على أسباب الحادث .

وكشف النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات أنه تم تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب خالد عبد المولي ، والنائب ايمن عتمان وهي في طريقها لمكان الحادث حاليا لجمع المعلومات وكتابة تقرير مفصل بشأن حادث نقلاب قطار طوخ رقم ٩٤٩ المنصورة- القاهرة.