النيابة تأمر بحبس شخص متهم بقتل زوجته خنقًا في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمر المستشار محمود هاشم، رئيس نيابة بولاق الدكرور، بحبس شاب متهم بقتل زوجته عقب العثور عليها مشنوقة واتهام اسرتها له بقتلها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية التي تسلمها محمد أبو سحلي، وكيل أول نيابة بولاق الدكرور، أن الزوج المتهم كان دائم الاعتداء بالضرب على زوجته لوجود خلافات بينهما بشكل شبه مستمر، وأضافت التحريات أن المتهم والمجني عليها تزوجا منذ 4 سنوات وأنجبا طفلتين الكبرى عمرها 3 سنوات والأخرى عمرها قرابة الـ 7 أشهر.

وشرحت التحريات التي تسلمتها النيابة وجود خلافات مادية بين الزوجين كانت تدفع الزوج للتعدي عليها بالضرب ما أصابها بعدة إصابات في جسدها من كدمات وخدوش وسحجات، وهو ما أثبتته مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليها.

وعن جريمة قتل الزوج لزوجته وتعليقه لها بماسورة الغاز بإيشارب عقب خنقها، ولم تتوصل التحريات لحقيقة الواقعة، وكلفت النيابة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليها لتحديد سبب الوفاة وبيان مدى تسبب الإصابات بجسد المجني عليها في حدوث وفاتها.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأنكر الزوج في أقواله أمام النيابة قتله لزوجته قائلا: «أيوة كنت بضربها بس مقتلتهاش»، واعترف بوجود خلافات بينه وبين زوجته.

كما واجه وكيل النيابة حماة الزوجة باتهام أسرة المتوفية لها بالتسبب في مقتلها لخلافاتهما الدائمة واعتداء زوجها عليها بالضرب، فقالت إنهم يقيمون في منزل واحد وكانت تحدث بينهما خلافات عائلية وتتشاجر معها من وقت إلى آخر وكان ابنها يضرب زوجته إلا أنها لم تكن سبباً في مقتلها.

وطلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي عن دور الزوج ووالدته في الواقعة ومدى تورطهما في قتل الزوجة.

وكانت ربة منزل تخلصت من حياتها شنقاً بمنطقة بولاق الدكرور حيث علّقت نفسها في ماسورة الغاز داخل شقتها لتلقى مصرعها بسبب خلافات مع زوجها.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بلاغاً بانتحار ربة منزل داخل شقتها، وانتقل ضباط المباحث إلى مسرح الواقعة وعثر على «إنجي» في أواخر العشرينات مصابة بآثار خنق حول الرقبة، وتبين من المعاينة الأولية أنها أعدت مشنقة لنفسها، حيث استخدمت «إيشارب» وربطته في ماسورة الغاز بالصالة وشنقت نفسها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أمر بالتحري حول ملابسات الواقعة.

وأشارت التحريات الأولية بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث إلى أنَّ الزوج كان نائماً بالشقة وعندما استيقظ عثر على زوجته معلقة من رقبتها بصالة الشقة فاتصل هاتفياً بأسرتها وأخبرهم بانتحارها.

واتهمت أسرة المتوفاة زوجها ووالدته بالتسبب في وفاتها، حيث تبين من التحقيقات الأولية وجود خلافات بين المتوفاة وزوجها منذ فترة وأنه دائم الاعتداء عليها بالضرب ما دفع أسرتها لاتهامه وأمه بالتسبب في وفاتها.