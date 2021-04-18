مقتل 4 أشخاص جراء سقوط طائرة صغيرة قرب باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ)

لقي أربعة أشخاص حتفهم جراء سقوط طائرة صغيرة تقل سائحين بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) استنادا إلى قوات الإطفاء المحلية أن الطائرة سقطت في منطقة سين ايه مارين الواقعة شرقي باريس في حقل يبعد نحو 50 مترا عن الطريق.

وتم العثور على الحطام في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم وبحسب أول تصريحات، فإن الطائرة كانت تقوم برحلة تدريبية أقلعت من مطار النقل الجوي الدولي بوفيه الواقع على مسافة نحو 80 كيلومترا جنوبي باريس، ولا يزال سبب الحادث غير معروف بعد.