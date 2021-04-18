اليمن: نزوح 24 ألف شخص في مأرب بسبب تصعيد الحوثيين

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ)

أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، شرقي البلاد، اليوم الأحد، تسجيل نزوح داخلي لـ 3442 أسرة، وأكثر من 24 الف شخص خلال الفترة من 6 فبراير الماضي وحتى 16 أبريل الجاري.

وقال بيان للوحدة، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن هؤلاء النازحين بحاجة إلى المأوى والمواد الغذائية ومياه الشرب، وإن معظمهم من مديرية صرواح، غربي محافظة مأرب.

وناشد البيان، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة الضغظ على الحوثيين لوقف هجماتهم على مأرب واستهداف النازحين وتجنيبهم مراحل جديدة من النزوح.

كما ناشد البيان الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لتقديم الإغاثة للنازحين والتخفيف من معاناتهم.

ومنذ مطلع فبراير الماضي، يهاجم الحوثيون مأرب من عدة محاور، في إطار مساعي الجماعة المتهمة بتلقي الدعم من إيران للسيطرة على هذه المحافظة الحيوية الغنية بالنفط والغاز والطاقة الكهربائية.