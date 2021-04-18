بلينكن: الانسحاب من أفغانستان يتناسب مع التحول الأمريكي للتركيز على الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان ينسجم مع هدف إدارة الرئيس جو بايدن المتمثل في تركيز الموارد على تحديات مثل الصين وكوفيد-19.

وأضاف بلينكن فى تصريحات لبرنامج "ذس ويك" الذي تذيعه شبكة (إيه بى سى) اليوم الأحد أن التهديد الإرهابى انتقل إلى أماكن أخرى، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: "لدينا بنود هامة جدا أخرى على جدول أعمالنا بما فيها العلاقات مع الصين، والتعامل مع كل شىء من تغير المناخ إلى (كوفيد-19) وهنا يجب أن نركز طاقتنا ومواردنا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال يوم الأربعاء إن القوات الأمريكية ستنسحب بالكامل من أفغانستان بحلول الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001، قائلا إن الوقت قد حان لإنهاء "الحرب الأبدية" التي تشنها الولايات المتحدة.