جامعة الأزهر: إمكاناتنا الفنية والطبية في خدمة مصابي حادث قطار طوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تقديم كل سبل الدعم الممكنة في خدمة مصابي حادث القطار رقم 949، الذي وقع ظهر اليوم، أمام محطة قرية سندنهور التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، في بيان له، الأحد، استعداد لجنة الأزمات والكوارث بالجامعة لتقديم الدعم الفني المطلوب، فضلًا عن جاهزية فريق من أساتذة كلية الهندسة المتخصصين للمشاركة جنبًا إلى جنب مع جهات التحقيق المعنية؛ لمعرفة الخلل الذي أدى لوقوع حادث القطار.

من جانبه أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات، جاهزية مستشفيات الجامعة الثلاثة بالقاهرة: (الزهراء الجامعي - الحسين الجامعي - سيد جلال الجامعي) لاستقبال المصابين جراء الحادث الأليم.

وأعلن صديق جاهزية الأطقم الطبية المتخصصة في مجالات طب الطوارئ، من خلال كوادر طبية متخصصة في جميع المجالات الطبية، إضافة إلى جاهزية أساتذة الطب النفسي لتقديم الدعم للمصابين.