فرنسا/ احتجاج العشرات ضد مشروع بناء مدرسة إسلامية

اسماعيل عبد الحي - نظم عشرات الفرنسيين وقفة احتجاجية، اليوم السبت، للتعبير عن رفضهم مشروع بناء مدرسة إسلامية في مدينة ألبرفيل.

وجاء تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية تلبية لنداء حزب "التجمع الوطني" اليميني الذي عارض قرار المحكمة الإدارية الترخيص لبناء هذه المدرسة.

وحمل المحتجون لافتة كتبت عليها عبارة "فلنقاوم أسلمة منطقتنا"، ورددوا شعارات رافضة لتشييد المدرسة.

وقال أندريا كوتاراك، عضو حزب "التجمع الوطني" إن "هذا الوضع غير مقبول، هذا مشروع تقوده منظمة انفصالية"، في إشارة إلى المنظمة التركية التي تمول مشروع المدرسة.

وأضاف: "(الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان يحتقرنا بفضل قرار قضائي صدر باسم الشعب الفرنسي الذي يهينه (أردوغان) منذ أكثر من سنة".