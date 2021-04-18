روسيا تحدد نهاية محطة الفضاء الدولية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤول روسي إن نهاية محطة الفضاء الدولية التي يبلغ عمرها أكثر من 20 عاماً قد تكون في غضون سنوات قليلة، حيث يظهر منزل البشرية في الفضاء علامات على تقدمه في العمر.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الحكومية «تاس»، إن وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس» قالت اليوم الأحد إنه سيتم اتخاذ قرار بعد عام 2024 بناءً على الحالة الفنية للمحطة.

وتنص الاتفاقية الحالية بين الشركاء الدوليين، وهم الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا واليابان وكندا، على استمرار العمل خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال نائب رئيس الحكومة يوري بوريسوف للتلفزيون الحكومي إن روسيا يمكن أن تنسحب فى عام 2025. «على أقرب تقدير من العدل تحذيرهم (الشركاء) في الوقت المناسب».

وأضاف أن هناك تقارير متزايدة عن أعطال فنية. في الآونة الأخيرة، احتلت محطة الفضاء الدولية عناوين الأخبار بسبب تسرب الهواء.

وفي بداية مارس الماضي، قال يوري جيدزينكو، نائب رئيس شركة الفضاء الروسية «ار كيه كيه انيرجيا» إن محطة الفضاء الدولية يجب أن تبقى في الفضاء حتى عام 2028 على الأقل، مضيفاً أنه تم اتخاذ هذا القرار على «أعلى المستويات».

وترغب روسيا في بناء محطة فضائية جديدة. إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار رسمي حتى الآن.

وكما هو الحال في موسكو، كانت هناك مناقشات في واشنطن حول مصير محطة الفضاء في ظل وجود أولويات تمويل متنافسة وأهداف متغيرة للاستكشاف الأميركي للفضاء.