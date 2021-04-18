أمريكا ترفض تقديم تنازلات لإيران قبل أن تستجيب لمطالبها

وقال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك ساليفان، اليوم الأحد، إن "الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات" عن إيران قبل التأكد من أن الأخيرة "عادت بشكل كامل إلى تطبيق التزاماتها في إطار الصفقة" ونفذت عدة مطالب يطرحها الجانب الأمريكي.وأضاف ساليفان: "الولايات المتحدة لن تقدم أي تنازلات قبل أن نكون على يقين بحدوث كل ذلك".

وتاتي هذه التصريحات في وقت تستضيف فيه فيينا محادثات برعاية الاتحاد الأوروبي حول سبل إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

