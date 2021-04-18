بالأرقام.. حصيلة ضحايا كورونا تشمل 210 دول

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 141 مليونا و323 ألفا و906 إصابات.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و24 ألفا و66 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 119 مليونا و927 ألفا و62 حالة.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.