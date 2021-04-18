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نداء 'فوري وعاجل' إلى المواطنين في كركوك

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بغداد - ياسين صفوان - وجهت دائرة صحة كركوك، اليوم الأحد، نداءً فورياً وعاجلاً إلى المواطنين بعد امتلاء إحدى مستشفيات المحافظة بمصابي فيروس .
وقال مدير عام دائرة صحة كركوك، نبيل حمدي بوشناق، إنه "وجه نداء فوريا و عاجلا الى مواطني كركوك بعد إمتلاء مستشفى الشفاء 14 بالمصابين بين حالات متوسطه و شديدة".

ودعا بوشناق، الجميع الى "التقيد التام بالاجراءات الوقائية وكذلك تلقي اللقاح بهدف تحجيم الوباء وتقليل الاصابات وانقاذ الارواح".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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