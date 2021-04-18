انت الان تتابع خبر نداء 'فوري وعاجل' إلى المواطنين في كركوك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجهت دائرة صحة كركوك، اليوم الأحد، نداءً فورياً وعاجلاً إلى المواطنين بعد امتلاء إحدى مستشفيات المحافظة بمصابي فيروس كورونا.
وقال مدير عام دائرة صحة كركوك، نبيل حمدي بوشناق، إنه "وجه نداء فوريا و عاجلا الى مواطني كركوك بعد إمتلاء مستشفى الشفاء 14 بالمصابين بين حالات متوسطه و شديدة".
ودعا بوشناق، الجميع الى "التقيد التام بالاجراءات الوقائية وكذلك تلقي اللقاح بهدف تحجيم الوباء وتقليل الاصابات وانقاذ الارواح".