دعوات للتظاهر في روسيا من أجل إطلاق سراح نافالني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

أعلنت المعارضة الروسية اليوم الأحد الدعوة لاحتجاجات في عدة مدن بالبلاد يوم 21 من الشهر الجاري دعما للقيادي المعارض أليكسي نافالني المضرب عن الطعام بالسجن منذ 19 يوماً. وأكد إيفان جدانوف وليونيد فولكوف حليفا نافالني عبر مقطع فيديو نشر على الموقع الإلكتروني للزعيم المعارض "تتطور الأحداث بشكل سريع للغاية ولا يسر. لا نستطيع الانتظار والتأجيل لمزيد من الوقت". وأطلق فريق نافالني حملة أواخر مارس(آذار) الماضي عبر الإنترنت لحشد 500 ألف شخص من أجل التظاهر للمطالبة بإطلاق سراح السياسي المحبوس. ودخل نافالني (44 عاماً) في إضراب عن الطعام يوم 31 من الشهر الماضي احتجاجاً على منع سلطات السجن فحصه من قبل طبيبه الخاص.

