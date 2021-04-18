السعودية: 55% من إصابات كورونا بين الإناث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

كشف مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أن المؤشرات الوبائية تشير إلى تزايد الإصابات لمستويات أعلى مما كانت عليها في مطلع العام الحالي 2021، معلناً ارتفاع نسبة الإناث من إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا حالياً، إذ بلغت نسبتهن 55%. وقال العبدالعالي في تصريحات له اليوم الأحد إن "المؤشرات الوبائية أوضحت تزايد أعداد الإناث بين حالات الإصابة الحرجة التي تتلقى الرعاية في العنايات المركزة". وحول مستجدات اللقاحات في المملكة، أكد العبدالعالي أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها منذ بدء التطعيم في المملكة وحتى اليوم بلغت 7مليون و69الف و257 جرعة، مفيداً بأن الإقبال من الإناث على تلقي اللقاحات أقل من المستوى المأمول. وأضاف: "نأمل منهن المبادرة للحصول على اللقاح، إذ إن كل من أخذوه سابقا ذكوراً وإناثاً من مختلف الفئات العمرية المستهدفة أوضاعهم مطمئنة ولم تلاحظ عليهم أي مشكلات صحية أو أي أعراض غير متوقعة حتى الآن، فلذلك فإن فعالية ومأمونية اللقاحات عالية ونحث الجميع على تلقيها". وأعلنت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق اليوم الأحد أن إجمالي حالات الإصابة منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 404 ألفاً و970 حالة فيما بلغ اجمالي حالات الوفاة 6823.

