السفير الروسي لدى لندن: لن نترك نافالني يموت في السجن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

قال السفير الروسي في بريطانيا لشبكة "بي بي سي" الأحد، إن المعارض أليكسي نافالني المسجون والمضرب عن الطعام "لن يموت في السجن". وأضرب المعارض الرئيسي للكرملين البالغ من العمر 44 عاماً عن الطعام في 31 مارس(آذار) احتجاجاً على ظروف احتجازه السيئة، متهماً إدارة السجن بمنعه من الوصول إلى طبيب وأدوية بعد إصابته بانزلاق غضروفي مزدوج وفقاً لمحاميه. وأضاف السفير أندريه كيلين: "بالطبع، لن يترك ليموت في السجن، لكن يمكنني القول إن نافالني يتصرف بطريقة همجية". وتابع "هدفه العام من كل ذلك هو جذب الانتباه إليه بالقول إنه يعاني ألماً في يده اليسرى. وغداً في ساقه". ويوم السبت، قال أطباء نافالني إن صحته تدهورت بسرعة وطالبوا مسؤولي السجن بالسماح لهم برؤيته على الفور. وقال كيلين للشبكة البريطانية "إذا تصرف بشكل طبيعي ستتاح له فرصة إطلاق سراحه في وقت مبكر".

