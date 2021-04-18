شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الأسد يعلن الانتخابات الرئاسية.. والمصري يتحدث عن مفاجآت غربية والان مع التفاصيل
بدوره، قال رئيس جبهة الإنقاذ الوطني فهد المصري في تصريح لـ«الخليج 365» إن الانتخابات تعبير عن رغبة إيرانية روسية لتحدي الولايات المتحدة وأوروبا والمجتمع الدولي عموما، فالغرب لن يعترف بهذه المسرحية الهزلية، والروس مستاؤون من العقوبات الأمريكية والأوروبية الجديدة التي ستفرض عليهم بعد التصعيد الأخير في أوكرانيا.
وأكد أنه لن يهنأ الأسد ومن معه طويلا فهناك مفاجآت ولا يعلمون ما تخبئه واشنطن ولا يعلمون ما سيسببه التحول والتغيير المهم في الإستراتيجية الإسرائيلية حيال سورية التي أصبحت ترى في بقاء الأسد تهديدا لأمنها القومي. وأضاف أن سفينة الأسد غرقت وللأبد، وهناك أطراف دولية ستصعق عندما تستقبل خبر سقوط مفاجئ للأسد، معتبرا أن الأسد سيكون محظوظا لو لاقى مصير صالح أوالقذافي أو تشاوسيسكو.
وأكد أن مسرحية الانتخابات مخالفة قانونية ودستورية، إذ إن ولاية رئيس الجمهورية 7 سنوات، ولا يحق له الترشح أكثر من ولاية ثانية، مع العلم أن هذه المرة هي الرابعة له.