شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الدفاع الألمانية: لن نتخلى عن موظفينا الأفغان بعد الانسحاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

تعهدت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور الأحد بألا تتخلى بلادها عن الأفغان العاملين لديها مع قرب انتهاء المهمة العسكرية الدولية في البلاد بعد حرب دامت قرابة عقدين.

وقالت وزارة الدفاع في برلين على تويتر نقلاً عن مقتطفات من مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: "أشعر أن من واجب ألمانيا الصادق ألا تترك هؤلاء الناس دون حماية بعد أن ننسحب نهائياً".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلف شمال الأطلسي قد أعلنا يوم الأربعاء سحب القوات الأجنبية البالغ قوامها زهاء عشرة آلاف جندي من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/أيلول. ولألمانيا ثاني أكبر مفرزة قوات في أفغانستان، حيث أرسلت حوالي 1100 جندي.

وأثار الانسحاب مخاوف من أن تسقط أفغانستان في هوة حرب أهلية شاملة، مما يفسح المجال أمام تنظيم "القاعدة" الإرهابي لإعادة بناء نفسه والتخطيط لهجمات جديدة على الولايات المتحدة وأهداف أخرى.

ويعمل حوالي 300 أفغاني لصالح القوات الألمانية حالياً كمترجمين وفي وظائف أخرى وفقاً لما قالته وزارة الدفاع في برلين.

ومنذ عام 2013، تقر ألمانيا بأن قرابة 800 أفغاني معرضون للخطر في بلادهم لأنهم عملوا لدى القوات الأجنبية، وكذلك أفراد أسرهم البالغ عددهم حوالي 2500 شخص.