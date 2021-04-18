شكرا لقرائتكم خبر عن أسترازينيكا قد تطور لقاحاً لسلالة جنوب إفريقيا بنهاية العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زيوريخ - رويترز

قالت مسؤولة في شركة أسترازينيكا بالنمسا في مقابلة نُشرت الأحد، إن من الممكن أن تكون نسخة مطورة من لقاح الشركة للوقاية من مرض كوفيد-19 مُخصصة لمكافحة السلالة التي تم توثيقها في جنوب إفريقيا جاهزة بنهاية العام الجاري.

وقالت سارة وولترز مديرة أسترازينيكا في النمسا لصحيفة كوريير، إن الدراسات التي تشير حتى الآن إلى أن اللقاح الحالي أقل فاعلية في مواجهة الفيروس الموثق في جنوب إفريقيا "ضئيلة بحيث لا يمكن استخلاص استنتاجات نهائية منها".

وأضافت أنه "في الوقت نفسه، بدأت أسترازينيكا وجامعة أكسفورد تعديلات على اللقاح خاصة بسلالة جنوب إفريقيا، ونحن نتوقع أن يكون جاهزاً بنهاية العام إذا ما تطلب الأمر".

ولم تتطرق المقابلة المنشورة في الصحيفة مباشرةً إلى التحقيقات الجارية في بواعث القلق من لقاح أسترازينيكا.