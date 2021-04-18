شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو ..97 مصاباً في انقلاب قطار بمصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، إصابة 97 شخصاً في حادث خروج قطار القاهرة- المنصورة عن القضبان قبل محطة سكة حديد طوخ في محافظة القليوبية.

وذكرت الوزارة أنه تم الدفع بأكثر من 58 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب قطار 949 القاهرة -المنصورة إلى عدد من المستشفيات، حيث يتلقون العلاج اللازم.

من جانبها، أصدرت الحكومة المصرية قراراً بتشكيل لجنة تحقيق بحادثة انقلاب القطار القادم من المنصورة إلى القاهرة، كما تم توقيف حركة القطارات بالوجه البحري.

وذكرت هيئة السكك الحديدية المصرية، أن حادث القطار سببه خروج 4 عربات عن القضبان. وانتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة موقع الحادث، وإجراء التحقيقات.