شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 جنود إثر تحطم مروحية في البيرو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليما - أ ف ب

لقي ما لا يقل عن خمسة جنود بيروفيين مصرعهم وفُقد اثنان في حادث تحطم مروحية أثناء تنفيذ عملية في منطقة لإنتاج أوراق الكوكا جنوب شرق البلاد.

وقالت القيادة المشتركة للجيش في بيان، إن "المروحية التي كانت تقل 12 عنصراً من القوات المسلحة تعرضت لعطل فني وتحطمت في مياه نهر فيلكانوتا خلال عملية استطلاعية ضد تهريب المخدرات غير المشروعة"، وقد أصيب الجنود الخمسة الآخرون بجروح طفيفة.

وتخضع المنطقة التي وقع فيها الحادث في منطقة كوزكو وتدعى وادي كوكا، للمراقبة العسكرية منذ عام 2006.

وتُعد بيرو مع كولومبيا وبوليفيا أحد المنتجين الرئيسيين لأوراق الكوكا والكوكايين في العالم، حسب الأمم المتحدة.