شكرا لقرائتكم خبر عن حفل الأوسكار المقبل في "ثوب جديد" مخالف لتقاليده المتعارفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجليس - رويترز

قال منتجو حفل جوائز الأوسكار المقرر الأسبوع المقبل، إن الاحتفال سيبدو في هيئة فيلم، إذ سيُمنح الفائزون وقتاً أطول للحديث، كما ستلعب الكمامات دوراً رئيسياً فيه.

وكان الوباء وثلاثة من المنتجين الجدد، وراء ابتكار نسخة جديدة للحفل التقليدي الذي يمنح أرفع الجوائز في عالم السينما بحضور آلاف من النجوم وكبار التنفيذيين بالقطاع.

وستقام معظم فقرات حفل الخامس والعشرين من أبريل/نيسان في محطة قطارات يونيون وسط مدينة لوس أنجليس، حيث يقام مسرح لهذه المناسبة.

وقال المخرج ستيفن سودربيرج الذي ينتج الحفل بالتعاون مع ستيسي شير وجيسي كولينز خلال مؤتمر صحفي: "لن يكون (الحفل) مثل أي حفل نُظم في السابق".

وأضاف سودربيرج الذي أخرج فيلم "عدوى" (كونتيجن) عام 2011، أن الوباء "فتح المجال لتجريب شيء لم يجر تجربته من قبل".

وتابع سودربيرج أن الحفل سيصور كفيلم، حيث سيجسد المقدمون، ومنهم براد بيت وهاريسون فورد وهالي بيري "أنفسهم أو نسخة من أنفسهم على الأقل".

وكانت كلمات الفائزين بالأوسكار في السابق تقتصر على نحو 45 ثانية، لكن سودربيرج قال إن حفل هذا العام "سيفسح لهم المجال. سنشجعهم على أن يحكوا قصة ويتحدثون عن شيء شخصي".

وسيتمكن المرشحون الذين سيتعذر عليهم السفر إلى لوس أنجليس، من المشاركة عبر اتصال بالأقمار الصناعية من مناطق شتى بأنحاء العالم، لكن الحفل لن يسمح بالمشاركة عبر تطبيق زوم.