شكرا لقرائتكم خبر عن اشبيلية يحول تأخره أمام سوسيداد إلى فوز 2-1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حول اشبيلية تأخره إلى فوز 2-1 على ريال سوسيداد ليحافظ على فرصه في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الأحد.

وتأخر الفريق الزائر، الذي حقق فوزاً مثيراً 4-3 على سيلتا فيجو في مباراته الأخيرة، في الدقيقة الخامسة بهدف من مهاجمه السابق كارلوس فرنانديز.

لكنه رد سريعاً بهدفين متتاليين للاعب الوسط فرناندو والمهاجم يوسف النصيري في الدقيقتين 22 و24 وحافظ على تقدمه بشكل مريح في الشوط الثاني ليحقق انتصاره الخامس في ست مباريات بالدوري.

ويحتل اشبيلية المركز الرابع برصيد 64 نقطة من 31 مباراة بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر أتليتيكو مدريد الذي يستضيف إيبار.

ويملك ريال مدريد 66 نقطة في المركز الثاني مقابل 65 لبرشلونة من 30 مباراة.