شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 ينسف أكاذيب الإخوان على مدار التاريخ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "نجح مسلسل الاختيار 2 في تقديم الصورة الحقيقة لتنظيم الإخوان الإرهابي، واستطاع أن يفكك مزاعمهم ومخططهَم في جعل اعتصام رابعة المسلح، مظلومية يخدعون بها الأجيال القادمة، كما ان مسلسل الاختيار 2 نسف أكاذيبهم على مدار التاريخ"، بهذه الكلمات علق طارق البشبيشى القيادى السابق بتنظيم الإخوان.

وأضاف: طوال تاريخها المشبوه ظلت جماعة الإخوان الإرهابية تتحدث وتدلس بمفردها وتزور تاريخها المشبوه وتبرئ نفسها من جرائم اقترفتها، وكان من يفند تلك المزاعم والأكاذيب هم بعض النخبة والمؤرخين من خلال كتب ومقالات، ولكن هذه الوسائل أصبحت الآن محدودة الفاعلية بعدما أبتعد الناس عن القراءة".

وتابع:"من هنا تأتي الأهمية الكبرى للدراما الموثقة التي تقدم الحقائق التاريخية مدعومة بالوثائق والصور والفيديوهات الحقيقية"، مضيفا:"هذه هي الوسيلة الناجحة فى تفنيد أكاذيب هذا التنظيم المجرم، وحماية عقول الأجيال الجديدة من أكاذيبهم وأباطيلهم".

واستطرد:"نجح مسلسل الاختيار في تقديم الصورة الحقيقة لتنظيم الإخوان الإرهابي واستطاع أن يفكك مزاعمهم ومخططهَم في جعل اعتصام رابعة المسلح مظلومية يخدعون بها الاجيال القادمة، والأعمال الدرامية الناجحة والموثقة تمتلك زمام المبادرة وتقدم الحقائق التاريخية دون أي تدليس حتي لا يتم خداع من سيأتون بعدنا ويتعاطفون مع هذا الكيان المجرم الخائن، فحلقة واحدة من عمل درامي بمئات الكتب وألاف المقالات".

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.