مصر.. 100 مصاب بحادث انقلاب قطار

محمد الفلاح - الأحد 18 أبريل 2021

أعلنت وزارة الصحة في مصر أن 97 شخصاً أصيبوا بجروح في حادث انقلاب عربات قطار بمدينة طوخ الواقعة في محافظة القليوبية شمالي القاهرة اليوم الأحد.



وقالت الوزارة في بيان إن 58 سيارة إسعاف هرعت لموقع الحادث ونقلت المصابين لثلاثة مستشفيات في المحافظة.

وأبلغت مصادر أمنية رويترز أن هناك معلومات أولية عن مقتل أربعة أشخاص في الحادث.

وكان 20 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب حوالي 200 بجروح في مارس آذار في حادث تصادم بين قطارين بالقرب من طهطا الواقعة على بعد نحو 440 كيلومترا جنوبي القاهرة.