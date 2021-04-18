بغداد يهزم الصناعات الكهربائية في ممتاز الكرة

حقق نادي بغداد اليوم الأحد، الفوز على فريق الصناعات الكهربائية بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري الممتاز.

وسجل محترف بغداد اللبناني محمد قدوح أول أهداف اللقاء عند الدقيقة الثانية، ليعادل الصناعات الكهربائية نتيجة المباراة في الدقيقة 33 عن طريق اللاعب سيف طاهر، وعاد اللبناني محمد قدوح لمنح أمانة بغداد هدف التقدم بعد خمس دقائق فقط عن هدف الصناعات لتنتهي المباراة بتقدم أمانة بغداد بهدفين مقابل هدف واحد.



ورفع أمانة بغداد رصيده إلى النقطة 39 في المركز الثامن بينما تجمد رصيد الصناعات الكهربائية عند النقطة 27 في المركز السادس عشر.

