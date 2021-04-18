"الرئاسي الليبي" يبحث مع اللجنة العسكرية المسار الأمني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، اليوم الأحد، مع عدد من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، المسار العسكري والأمني.

وقال عضو المجلس الرئاسي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه اجتمع صباح اليوم بصفة القائد الأعلى للجيش الليبي، مع عدد من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، للاطلاع على المسار العسكري والأمني.



فتح الطريق الساحلي

وأوضح اللافي، أنه بحث مع المجتمعين آخر المستجدات حول فتح الطريق الساحلي، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي تمهيدًا لعقد اجتماع القائد الأعلى القادم مع كامل أعضاء اللجنة.





وكانت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" أعلنت في إبريل/نيسان الجاري، تواصل أعمالها للوصول إلى معالجة ملف سحب المرتزقة وإخراجهم من ليبيا بالكامل، وملف فتح الطريق الساحلي، وغيرها من الملفات.

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وأسند مجلس الأمن الدولي، في قراره الصادر أول أمس الجمعة، إلى اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، وضع آلية رصد وقف إطلاق النار، بما يشمل الجوانب المتعلقة بتشكيل ومسؤوليات اللجان الفرعية.

نقاط مراقبة

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن وحدة مراقبة وقف إطلاق النار التي وافق على إرسالها مجلس الأمن، ستتكون من غرفة عمليات للعناصر التي سيتم إيفادها لليبيا ومواقع تمركز دائمة، ونقاط مراقبة.

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بدوره، قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) مصطفى يحيى، في تصريحات صحفية، إن المراقبين المدنيين الذين سيوفدون إلى ليبيا سيكونون محدودي العدد، حفاظا على السيادة الليبية.





وأكد يحيى أن اللجنة العسكرية المشتركة حرصت على أن يكون عمل فريق المراقبين الدوليين تحت القيادة الليبية ومكملا وداعما للرقابة الليبية.

ويمكن للجنة أن توقف عمل الفريق متى رأت أي تجاوز أو تعد على السيادة الليبية، بحسب عضو اللجنة العسكرية.